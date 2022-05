“Autódromo San Martín”: reflexión del payador Luis Barrionuevo sobre el tránsito

El payador Luis Barrionuevo, a través de un relato gaucho, titulado “Autódromo San Martín”, reflexiona sobre el tránsito:

I

Por lo que ven nuestros ojos

se me dio por escribir

con verdades voy a decir

y no es que sea un antojo

al pensar yo no soy flojo

son mis verdades al fin

Por duro que sea el trajín

Dice mi mente y convida

Que han agarrao la Avenida

De Autódromo, San Martín

II

Vaya y párese una noche

Y observará esas jornadas

con las tremendas picadas

de las motos y los coches

Esto no es ningún reproche

Es mi mente que se entona

Si usted me entiende y razona

la verda ´ me van a dar

tarde se van acordar

si… matan a una persona.

III

Te lo pido en la ocasión

cumpliendo con mi deber

no podés escuchar, ni ver

radio, ni televisión

Fuertes ruidos en montón

Esto es clarito, muy cierto

Aunque no soy tan experto

Pero que entiendan les pido

y no le importan los ruidos

andan de escapes abiertos.

IV

Con verdades voy a decir

y no es que yo esté enojado

pero si muy preocupado

por lo que pueda ocurrir

que entiendan les voy a pedir

ya que el tema me convida

o que por favor les pida

o a quien les toque señores

a estos buenos Inspectores

controlen esta Avenida.

V

Y ya llegando al final

porque se agota mi mente

por las vidas de la gente

Que no ocurra algo fatal

que nadie lo tome a mal

es lo que manifiesto

con mi mensaje y dispuesto

Se los pido a estos señores

mejor dicho conductores

conduzcan con más respeto

