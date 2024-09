Automotores: La gestora Alejandra Peralta analizó cambios en los trámites

23 septiembre, 2024

Ante los cambios que el gobierno nacional anunció respecto a la inscripción inicial de autos y motos cero kilómetro en cualquier registro seccional de todo el país, fomentando la competencia entre las diferentes seccionales del Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

LU 24 consultó a Alejandra Peralta, mandataria del automotor y gestora, quien abordó el tema respecto al cambio en los aranceles, e indicó que “se redujeron, con el pateamiento o transferencia, que son impuestos para la Nación o sellados que van hacia la Provincia de Buenos Aires, asimismo pasa en las diferentes Provincias donde se radique el dueño del vehículo. Los más altos son del 3% que se pagan en función de una valuación que pone la Dirección Nacional para los aranceles y ARBA para los sellados provinciales; bajan los aranceles pero suben las valuaciones, entonces ese 3% va quedando a un precio muy alto para pagar, y en algunos vehículos se nota”.

Dijo asimismo que “no todo el trámite se realiza de manera virtual como supone la mayoría de la gente sino que es necesario acercarse a cada Registro para formalizar los mismos”.

“Otros cambios significativos son el permiso para circular con la tarjeta verde con la que puede transitar cualquier persona y los nuevos requisitos para obtener la tarjeta azul”, manifestó Peralta y, según su opinión “esto es un peligro porque no se sabe si hicieron la transferencia y circulan libremente con el auto”.

Finalmente recomendó que “al momento de vender, lo hagan con un gestor o un mandatario matriculado, para que se haga legalmente y no se corra el riesgo de que secuestren el auto que recién compraste, por no hacer esos trámites”.

