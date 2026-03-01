Automovilismo: Belio Fauret presentó el Mar y Sierras B

Este sábado con 120 personas en El Fanal, donde estuvieron presentes pilotos, sponsors, jugadores de fútbol y público en general, el piloto tresarroyense Gonzalo Belio Fauret presentó el Mar y Sierras B que va a correr en esta temporada.

La ceremonia comenzó con Gonzalo Belio Fauret brindando unas palabras de bienvenida y agradecimiento a los que apoyaron este proyecto. Luego fue el turno de los pilotos Rodolfo Aldasoro, Álvarez, Joaquín Haedo, Federico Pedone, Tomas Berti y Mariano Horvat. Posteriormente el papá y la mamá de Gonzalo y los sponsors.

También se realizaron sorteos entre los presentes y se mostraron videos con saludos para el piloto Belio Fauret.

Sobre el final, llegó el momento más esperado de la noche: la presentación del Mar y Sierras B con el 61, número de competencia del piloto tresarroyense este 2026.

El propio Gonzalo fue quien retiró la lona que cubría el auto para ponerlo en marcha y hacer vivir un momento emocionante a todos los presentes.

