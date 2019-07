Automovilismo en Coronel Dorrego

Con total éxito en lo organizativo , en lo deportivo , se desarrolló la quinta fecha del calendario de las categorías TC del 40 , Mar y Sierras A , Mar y Sierras B y Minicros en el circuito Parque de Coronel Dorrego que lució en muy buena forma y con una muy buena visibilidad, ya que no voló tierra en ningún momento.

En Minicros el piloto de Orense Emiliano Duarte se llevó la victoria y Federico Pedone que venía en segundo lugar hizo un trompo solo en la última curva a pocos metros del final y no pudo llegar al podio.

En Mar y Sierras A Matias Baños de General Lamadrid fue contundente y no dejo dudas quedándose con la primer final y Fabián Latorre de Tres Arroyos logro su primera victoria en la categoría, ganando la segunda final.

En Mar y Sierras B Damián Daza de Juan N. Fernández logró su primer triunfo en la divisional de punta a punta, mientras que hubo una buena tarea y primer podio en la categoría del copetonense Matias Erpelding.

Mientras que en TC del 40 el lapridense Manuel Arias se llevó la primer final y el piloto de Claromecó Luciano Yané ganó la segunda.

Principales posiciones:

Minicros

1 Emiliano Duarte

2 Marcos Arguello

3 Manuel Garcia

4 Leonel Reynosa

5 Maximiliano Santiago

Mar y Sierras A Primera Final

1 Matias Baños

2 Rodolfo Aldasoro

3 Juan Giancaterino

4 Barnabe Osa

5 Carlos Blanc

Segunda Final

1 Fabian Latorre

2 Carlos Garmendia

3 Matias Baños

4 Juan Salvai

5 Carlos Blanc

Mar y Sierras B

1 Damian Daza

2 Matias Erpelding

3 Jaun M. Anuncibay

4 Juan M. Alvarez

5 Marcos Moreno

TC del 40 Primera Final

1 Manuel Arias

2 Luciano Yane

3 Matias Alvarez

4 Walter Repetti

5 Ruben Guarino

Segunda Final

1 Luciano Yane

2 Manuel Arias

3 Matias Alvarez

4 Ruben Guarino

5 Carlos Alberti