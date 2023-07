Automovilismo: Oliva Muisse presenta el viernes su nuevo auto con una cena

5 julio, 2023

La joven piloto de tres Arroyos, Oliva Muisse, presentará este viernes, su nuevo auto de fórmula Nacional con una cena en el Club Cazadores. Oliva lo contó en LU24.

“Este viernes presentamos el auto que corro a nivel Nacional en el Club Cazadores con una cena a la que el público colaboró, y hemos vendido muchas entradas.

El auto es un monoposto que empezamos a correr este año, el chasis es un Crespi, con motor Audi 1.8 con 5 marchas, es un Fórmula como la Metropolitana con distinta mecánica que depende del reglamento”,dijo.

“Me pude adaptar rápido al auto, me encuentro muy bien, Estoy tercera en el campeonato, estoy cerca del segundo, van 4 fechas, falta mucho todavía. Hice tres pruebas antes de empezar el campeonato. Me adapté bien, la meta es llegar a la Fórmula Metropolitana, este año lo hacemos a medias por el presupuesto, pero el año próximo, lo haremos completo.

La próxima competencia será el primer fin de semana de Agosto, ahora estamos de vacaciones.

También seguiré con el karting en tierra y asfalto. La pasión es igual con cualquier auto que me suba”, finalizó.

