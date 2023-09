Automovilismo: Pablo Demateo clasificó en Monomarca en la APPS

16 septiembre, 2023

El piloto de Tres Arroyos, Pablo Demateo de Monomarca también comentó las tandas del sábado en el Taraborelli luego de lo que fue su clasificación. En conversación con LU 24, declaró: “la primera tanda anduvimos complicados, cambiamos un par de cosas en el auto y quedamos a medio segundos, pero está todo parejo, hay que ver cómo responde el auto”

Y dando algunos agradecimientos, concluyó: “creo que el circuito está bien, no tiene ningún salto, nada raro, muy bien. El auto bien, le agradezco a mi hermano que me hace el chasis a Gustavo Vázquez que me da los motores y a todos los chicos que van al taller, le agradezco a la Radio y esperemos tener un buen fin de semana.” Finalizó.

Volver