Automovilismo Regional: Belio Fauret, Furch, Girado y Ruppell los más rápidos
En el Autódromo Segundo Taraborelli del Moto Club Tres Arroyos se realizaron las pruebas clasificatorias de cara a la séptima fecha de las categorías del Automovilismo Regional para las categorías Mar y Sierras A , Mar y Sierras B , TC del 40 y Minicross.
En la categoría Minicross ,el piloto de Tres Arroyos Gonzalo Belio Fauret se quedó con el mejor registro , fue segundo Gustavo García y tercero Alejandro Cabrera.
En Mar y Sierras A el más veloz fue el de Pigüé Ignacio Furch , seguido de Matías Álvarez y Diego González.
En Mar y Sierras B el juarense Fabrizio Girado se quedo con la pole, seguido de Leonel Reynosa y tercero Federico Pedone.
En TC del 40 el piloto de Oriente Guillermo Ruppell clasificó primero, segundo fue Pedro Macerata y tercero Alfredo Pérez.
Las principales clasificaciones fueron las siguientes:
Minicross
1 Gonzalo Belio Fauret
2 Gustavo García
3 Alejandro Cabrera
4 Matías Pereyra
5 Nicolas Cernuda
Mar y Sierras A
1 Ignacio Furch
2 Matías Álvarez
3 Diego González
4 Manuel García
5 Matías Baños
Mar y Sierras B
1 Fabrizio Girado
2 Leonel Reynosa
3 Federico Pedone
4 Marcelo Vidal
5 Matías Campos
TC del 40
1 Guillermo Ruppell
2 Pedro Macerata
3 Alfredo Pérez
4 Ariel Irigoyen / Bautista Marlats
5 Manuel Vieytes
Citroën 3 CV
1 Juan Gardes
2 Tomás Albero
3 Oscar Maurel