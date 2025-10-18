Automovilismo Regional: Belio Fauret, Furch, Girado y Ruppell los más rápidos

En el Autódromo Segundo Taraborelli del Moto Club Tres Arroyos se realizaron las pruebas clasificatorias de cara a la séptima fecha de las categorías del Automovilismo Regional para las categorías Mar y Sierras A , Mar y Sierras B , TC del 40 y Minicross.

En la categoría Minicross ,el piloto de Tres Arroyos Gonzalo Belio Fauret se quedó con el mejor registro , fue segundo Gustavo García y tercero Alejandro Cabrera.

En Mar y Sierras A el más veloz fue el de Pigüé Ignacio Furch , seguido de Matías Álvarez y Diego González.

En Mar y Sierras B el juarense Fabrizio Girado se quedo con la pole, seguido de Leonel Reynosa y tercero Federico Pedone.

En TC del 40 el piloto de Oriente Guillermo Ruppell clasificó primero, segundo fue Pedro Macerata y tercero Alfredo Pérez.

Las principales clasificaciones fueron las siguientes:

Minicross

1 Gonzalo Belio Fauret

2 Gustavo García

3 Alejandro Cabrera

4 Matías Pereyra

5 Nicolas Cernuda

Mar y Sierras A

1 Ignacio Furch

2 Matías Álvarez

3 Diego González

4 Manuel García

5 Matías Baños

Mar y Sierras B

1 Fabrizio Girado

2 Leonel Reynosa

3 Federico Pedone

4 Marcelo Vidal

5 Matías Campos

TC del 40

1 Guillermo Ruppell

2 Pedro Macerata

3 Alfredo Pérez

4 Ariel Irigoyen / Bautista Marlats

5 Manuel Vieytes

Citroën 3 CV

1 Juan Gardes

2 Tomás Albero

3 Oscar Maurel

