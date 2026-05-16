Automovilismo Regional: Masson Cura, Cernuda, Álvarez y Waldbillig – Waldbillig los más rápidos en el Segundo Taraborelli

16 mayo, 2026 0

En el Autódromo Segundo Taraborelli del Moto Club Tres Arroyos se realizaron las pruebas clasificatorias de cara a la tercera fecha de las categorías mayores del Automovilismo Regional.

Los más rápidos fueron los siguientes: el tandilense Matias Álvarez en Mar y Sierras A, el piloto de Ochandio, Gustavo Cernuda, se quedó con la pole en Minicross, el de Chillar Bautista Masson Cura en Mar y Sierras B y Pedro Waldbillig – Agustin Waldbillig los más rápidos en TC del 40, categoría esta que va con pilotos invitados en la celebración de los 50 años de esta categoría.

Las principales posiciones fueron las siguientes:

TC del 40 Oficial general suma de tiempos

1 Pedro Waldbillig – Agustin Waldbillig

2 Alfredo Pérez – Emanuel Pérez Bravo

3 Manuel Vieytes – Ezequiel Vieytes

4 Bautista Marlats – Ariel Irigoyen

5 Kevin Menna – Rodolfo Aldasoro

Mar y Sierras A

1 Matias Álvarez

2 Daniel Fernández

3 Diego Gonzales

4 Ignacio Furch

5 Matias Baños

Mar y Sierras B

1 Bautista Masson Cura

2 Francisco Ochoa

3 Paulo Sabelli

4 Juan Manuel Salvador

5 Leonel Reynosa

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