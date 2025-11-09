Automovilismo Regional: Reynosa, Álvarez, Ruppell y Skeich, Campeones 2025

9 noviembre, 2025 0

En el Autódromo Parque del Club Independiente de San Cayetano se realizó la ultima carrera del año con el premio Coronación, en una jornada a pleno sol y con buenos espectáculos, especialmente en la definición de los campeonatos, donde los ganadores de la última carrera del año en las distintas categorías fueron los siguientes:

En Mar y Sierras A ganó el juarense Manuel García, en Mar y Sierras B ganó el piloto de Oriente Matías Campos, en Minicross el triunfo fue para Santiago Skeich y en TC del 40 Alfredo Pérez de General Lamadrid ganó las dos finales.

Mientras que ya se había consagrado Campeón en Mar y Sierras el tandilense Matías Álvarez, en Mar y Sierras B el campeón fue Leonel Reynosa, en Minicross el tandilense Santiago Skeich se llevó el campeonato en una apasionante definición y el piloto de Oriente Guillermo Ruppell se llevó el 1 en TC del 40.

Las principales clasificaciones:

Mar y Sierras A

1 Manuel García

2 Matías Álvarez

3 Matías Baños

4 Federico Álvarez

5 Diego González

Mar y Sierras B

1 Matías Campos

2 Bautista Masson Cura

3 Marcelo Vidal

4 Leonel Reynosa

5 Francisco Ochoa

Minicross

1 Santiago Skeich

2 Ramiro Bustos

3 Federico Roumec

4 Matías Pereyra

5 Agustín Delgado

TC del 40 Primera Final

1 Alfredo Pérez

2 Guillermo Ruppell

3 Kevin Menna

4 Pedro Macerata

5 Manuel Vieytez

Segunda Final

1 Alfredo Pérez

2 Guillermo Ruppell

3 Gustavo Rasquin

4 Alexis Pogorzelsky

5 Ezequiel Vieytez

