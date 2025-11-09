Automovilismo Regional: Reynosa, Álvarez, Ruppell y Skeich, Campeones 2025
En el Autódromo Parque del Club Independiente de San Cayetano se realizó la ultima carrera del año con el premio Coronación, en una jornada a pleno sol y con buenos espectáculos, especialmente en la definición de los campeonatos, donde los ganadores de la última carrera del año en las distintas categorías fueron los siguientes:
En Mar y Sierras A ganó el juarense Manuel García, en Mar y Sierras B ganó el piloto de Oriente Matías Campos, en Minicross el triunfo fue para Santiago Skeich y en TC del 40 Alfredo Pérez de General Lamadrid ganó las dos finales.
Mientras que ya se había consagrado Campeón en Mar y Sierras el tandilense Matías Álvarez, en Mar y Sierras B el campeón fue Leonel Reynosa, en Minicross el tandilense Santiago Skeich se llevó el campeonato en una apasionante definición y el piloto de Oriente Guillermo Ruppell se llevó el 1 en TC del 40.
Las principales clasificaciones:
Mar y Sierras A
1 Manuel García
2 Matías Álvarez
3 Matías Baños
4 Federico Álvarez
5 Diego González
Mar y Sierras B
1 Matías Campos
2 Bautista Masson Cura
3 Marcelo Vidal
4 Leonel Reynosa
5 Francisco Ochoa
Minicross
1 Santiago Skeich
2 Ramiro Bustos
3 Federico Roumec
4 Matías Pereyra
5 Agustín Delgado
TC del 40 Primera Final
1 Alfredo Pérez
2 Guillermo Ruppell
3 Kevin Menna
4 Pedro Macerata
5 Manuel Vieytez
Segunda Final
1 Alfredo Pérez
2 Guillermo Ruppell
3 Gustavo Rasquin
4 Alexis Pogorzelsky
5 Ezequiel Vieytez