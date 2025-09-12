Automovilismo Regional: Son 67 los inscriptos para Pigüé

En el Autódromo Piguense se realizará la sexta fecha del campeonato de las categorías mayores del Automovilismo Regional, Mar y Sierras A, Mar y Sierras B, TC del 40 y Minicross.



Son 27 los inscriptos en la categoría Minicross. De Tres Arroyos Matías Pereyra, Tomas Berti, Rodolfo Diez D’Onofrio y Gonzalo Belio Fauret.

En Mar y Sierras B son 21 los inscriptos, y Federico Pedone será el representante de Tres Arroyos.

En la categoría mayor Mar y Sierras A hay 13 inscriptos. De nuestra ciudad, solo estará Daniel Fernández.

En TC del 40 solo hay 6 pilotos inscriptos, siendo Alexis Pogorzelsky el piloto de nuestra ciudad presente.

Este sábado por la mañana son las pruebas pagas, luego entrenamientos oficiales, y clasificación en dos tandas.

El domingo desde las 9:30 comienza la actividad en pista con los Super 5, series, semifinales y finales.

