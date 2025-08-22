Automovilismo Regional: son 79 los inscriptos para Tres Arroyos

22 agosto, 2025 0

Este fin de semana se corre en el Autódromo Segundo Taraborelli del Moto Club la quinta fecha de las categorías Mar y Sierras A, Mar y Sierras B, TC del 40 y Minicross.

El organigrama nos dice que este sábado comienza la actividad de 10:00 a 12:30 hs con las pruebas pagas, luego reunión de pilotos con el comisario deportivo y la actividad oficial comienza 13:00 con pruebas de entrenamientos y luego las pruebas clasificatorias.

De los 79 inscriptos para esta competencia, son 27 de Minicross, 26 de Mar y Sierras B, 16 Mar y Sierras A y 10 en TC del 40.

LU 24 estará transmitiendo este sábado desde las 13:30 y el domingo con el relato de las series, semifinales y finales.

