Automovilismo Regional: Son 82 inscriptos para Olavarría

10 abril, 2026 0

Este fin de semana el Automovilismo Regional con las categorías TC del 40, Mar y Sierras A, Mar y Sierras B y Minicross corren en el Autódromo Sudamericano de Olavarría Hermanos Emiliozzi por la segunda fecha del campeonato.

En la categoría TC del 40 son 9 los inscriptos, en Minicross 29, en Mar y Sierras A 18 y en Mar y Sierras B que va con pilotos invitados son 28.

Los pilotos tresarroyenses que estarán presentes, en Minicross, Matías Pereyra, Rodolfo Diez D’Onofrio, Felipe Yané, Alejandro Roldán, Juan Gancedo y Emilio Pedone de Orense.

En Mar y Sierras A Daniel Fernández.

En Mar y Sierras B, Federico Pedone corre con Matías Álvarez, Joaquín Haedo con Guillermo Yané, Gonzalo Belio Fauret con Rodolfo Aldasoro, Felipe Yané invitado de Damián Daza y el copetonense Matías Erpelding con Emanuel Pérez Bravo.

Este sábado habrá pruebas de entrenamientos y clasificaciones y el domingo series, semifinales y finales.

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