Automovilismo Regional : Son 88 inscriptos para San Cayetano

Este fin de semana se corre la ultima carrera de la temporada 2025 con el Premio Coronación para las categorías mayores del Automovilismo Regional con 88 inscriptos entre las cuatro categorías que correrán en el autódromo del Parque del Club Independiente de San Cayetano.

Entre los 88 inscriptos, 32 son de la categoría Mini Cross, 30 en Mar y Sierras B, 16 Mar y Sierras A, y 10 TC del 40.

La actividad estará comenzando este sábado desde las 9,30 hs con las pruebas pagas, luego las pruebas de entrenamiento oficiales, y la clasificación en dos tandas.

El domingo desde las 9,30 hs comienza la actividad en pista con el Super 5, luego series, semifinales y finales.

Recordando que ya es campeón del año en Mar y Sierras A el tandilense Matías Alvares, mientras que TC del 40 , Mini Cross y Mar y Sierras B estarán definiendo sus campeones.

