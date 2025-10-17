Automovilismo: Se presentó la carrera del Moto Club

17 octubre, 2025

Este viernes en el Palacio Municipal de Tres Arroyos, en conferencia de Prensa, se presentaron las carreras de TC del 40, Minicross y Mar y Sierras A y B y la participación especial de la Formula 3CV, las que se llevarán a cabo en el Autódromo “Segundo Taraborelli” del Moto Club Tres Arroyos, el próximo domingo.

En la conferencia, estuvieron presentes el Intendente de Tres Arroyos Pablo Garate, el Presidente del Moto Club Ángel Perri y los pilotos Federico Pedone, Milton Veloz, Alfredo Pérez, Fabricio Girado, Guarino, Luciano Graf, Federico Politano, entre otros.

Habrá 82 autos inscriptos para las mayores y 9 de Citroën 3cv.

El sábado será la clasificación y el domingo la carrera, que será transmisión LU 24.

