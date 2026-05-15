Automovilismo: Se presentó la tercera fecha de las Mayores (videos)

15 mayo, 2026 156

Este viernes en el transcurso de una conferencia de Prensa se presentó la tercera fecha de las categorías TC del 40, que corre con pilotos invitados, Minicross y Mar y Sierras A y Mar y Sierras B , que estarán compitiendo en el Autódromo “Segundo Taraborelli” del Moto Club Tres Arroyos este fin de semana y que cuenta con 92 inscriptos.

En la conferencia, estuvieron presentes el intendente Pablo Garate, las autoridades del club organizador y los pilotos Matías Erpelding, Milton Veloz, Walter Repetti, Emanuel Pérez Bravo, Rubén Gaurino, Emilio Pedone, Guillermo Ruppell y Matías Álvarez.

Son 13 los inscriptos en TC del 40, 27 en Mar y Sierras B, 20 Mar y Sierras A y 30 de la categoría Minicross.

La actividad comienza este sábado 9,30 hs con las pruebas pagas, luego pruebas de entrenamiento y clasificaciones, el domingo series, semifinales y finales.

Todas las actividades de sábado y domingo serán transmisión de LU 24.

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