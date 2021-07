Automovilismo: vuelven las categorías mayores en San Cayetano

22 julio, 2021 Leido: 5

El próximo domingo arranca la temporada 2021 para las categorías Mar y Sierras A, Mar y Sierras B, TC del 40 y Minicross, en el Autódromo de San Cayetano en lo que será la vuelta después de un año y medio de inactividad producto de la pandemia.



La actividad del sábado constará de dos tandas de pruebas libres y dos de clasificación, ya no existirá más la clasificación del domingo y cambia el formato de carrera de Mar y Sierras A donde no habrá más dos finales corriéndose series, semifinal y una final. No se permitirá la entrada de público y se deberá respetar los protocolos estipulados.

Se espera un buen número de inscriptos para el retorno del automovilismo regional en el coqueto Autódromo de San Cayetano.

Volver