Automovilismo Zonal: Walter Repetti y Tiki Pérez Bravo con LU24

5 noviembre, 2021 Leido: 97

En la concesionaria R1, sponsor Oficial de la competencia de las mayores en el Moto Club, presentaron sus coches los pilotos Pérez Bravo, Repetti, Baracco, Daza, Stadler y Traverso, junto al Presidente del Moto Club Mario Oliver y el gerente de la Concesionaria Guillermo Ferreyra dieron a conocer todo lo relacionado a la competencia a llevarse a cabo el próximo domingo en el circuito “Segundo Taraborelli” del Moto Club, 5ª competencia y penúltima del calendario 2021.



Walter Repetti y Pérez Bravo

Repetti y Pérez Bravo agradecieron el principal apoyo de sus familiares y sponsor para poder desarrollar esta actividad. Ambos expresaron una satisfacción por competir en un circuito tan técnico como el tresarroyense a pesar de que los circuitos de tierra tienen un condimento distinto.

Sus vehículos se encuentran ya en el Moto Club, y mañana van a hacer las pruebas necesarias para la puesta a punto.

Matías Erpelding

“Me quedo un poco lo de San Cayetano todavía, pero hacemos página aparte y afrontarlo de la mejor manera. Estamos peleando de igual a igual al de la punta y eso nos deja tranquilos. Nunca se descarta pelear arriba, hasta que baje la bandera a cuadros en San Cayetano no vamos a perder la esperanza. En el auto mandamos el motor para revisarlo, y se hicieron amortiguadores nuevos. Tres Arroyos es muy lindo circuito, pero es arriesgado hacer una maniobra. Hay que tratar de clasificar lo más adelante posible. En la última de Tres Arroyos no fue tan bien, en la final venía 4º y me pegaron de atrás. Estamos confiados por lo que tenemos”.

Miguel Aiello (Tandil)

“Estamos bien, trabajamos en el auto y estamos con esperanza para lograr la mejor manera de correr. El auto esta optimo, con ritmo y para esta carrera vamos a estar adelante. Me gusta este circuito, es muy técnico, me cae bien. Los Mar y Sierras son una categoría muy competitiva con más calidad, hay buenos autos y muy buenos pilotos.”

Baquets – Andrés Bracco

“Es un gusto organizarlo, con Josefina siempre somos los dos, con la Escuela 38, tenemos mucha gente que bien a correr y pasar el fin de semana a la Escuela. Esta carrera es el puntapié inicial, no nos quedan fechas ya que el próximo fin de semana se vota en las elecciones y después el fin de semana largo, la gente se va. El encuentro del domingo comienza en la Axion de San Martín, con un desayuno, y se larga 10 y media de la mañana. Es una hora 50´ de carrera, de la Escuela al paraje la Pastora, a Claudio Molina, a La Horqueta, y de ahí se vuelve a la Escuela” dijo.

