Autonomía municipal: Crece el reclamo por la creación de nuevos distritos bonaerenses

31 mayo, 2023

La Asociación para el Reconocimiento de Nuevos Municipios bonaerenses se manifestó este miércoles frente al Congreso y la Casa de la provincia de Buenos Aires para visibilizar el reclamo por la autonomía municipal y la creación de nuevos distritos.

La protesta reunió a representantes de decenas de pueblos que pugnan por la autonomía de sus comunidades a lo largo de las últimas décadas. Aunque algunas localidades desistieron en los últimos años ante la falta de avances, la mayoría sigue activa y nuclea a cerca de sesenta organizaciones.

“Es un reclamo que viene de años. La asociación e conformó hace 20 años y hay algunos pueblos que vienen reclamando hace mucho tiempo como Quequén o Huanguelén que datan de sesenta años pero la mayoría datan de las últimas dos décadas” explicó a Infocielo, Patricio Pro, presidente de la Asociación para el Reconocimiento de Nuevos Municipios y vecino que impulsa la autonomía de Derqui del municipio de Pilar.

La movilización incluyó el corte de dos carriles por avenida Callao a lo largo de un recorrido frente al Congreso y la Casa de la Provincia , donde entregaron un petitorio. “Lamentablemente Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires” explicó sobre la determinación de llevar la protesta a CABA, luego de las numerosas acciones en La Plata o protestas con cortes en la Ruta 2 y la 9 realizadas en los últimos años.

Patricio Pro recordó que el último municipio creado en la provincia de Buenos Aires es el de Lezama en el año 2009. “Sabemos que la tenemos muy complicada por el poder que tienen los intendentes. Son el principal factor de poder de la provincia que obstaculizan el reclamo de que nuestras comunidades sean reconocidas pero vamos generando un consenso en diferentes espacios y sabemos que se va a convertir algún día en una realidad” explicó.

En ese sentido, valoró el respaldo de algunos sectores de Juntos como el espacio de Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Joaquín De la Torre, un sector de la UCR y también valoró el acompañamiento del diputado Walter Abarca del Frente de Todos “que nos ha recibido y ha consustanciado con las ideas del municipalismo, la descentralización de la provincia, las autonomías y el reconocimiento de nuevos municipios” dijo.

Para el dirigente vecinal, “se cae de maduro que la provincia de Buenos Aires no puede seguir funcionando de la manera actual. La provincia no puede seguir con los municipios que tiene. En el Conurbano no puede haber municipios de 1,5 millones de personas, 800 mil personas, es inviable. Se diluye todo concepto de gobierno de proximidad en un municipio con más de 400 mil personas. No hay convivencia posible” sostiene.

En el caso de localidades del interior, opina que el mayor obstáculo no es demográfico sino por las distancias entre los pueblos y las ciudades cabeceras: “las localidades periféricas se encuentran a 40 o 50 km y cualquier trámite que tienen que hacer a los servicios a los que tienen que acceder tienen que viajar. Es una locura. ¿Qué clase de sentimiento de vecindad puede haber con una comunidad que está a 40 kilómetros?” cuestionó.



Autonomía y un régimen municipal en la provincia

Desde la Asociación para el Reconocimiento de Nuevos Municipios bonaerenses opinan que “hay que reformular completamente el régimen municipal como hizo Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Río Negro” ejemplifican.

“Hay que darle a cada comunidad la categoría de gobierno local que le corresponde tener. Si eso no es posible, al menos reconocer al menos a las 30 localidades que están nucleadas y con proyectos legislativos presentados en la Asociación provincial para el Reconocimiento de Nuevos Municipios” explicó Patricio Pro.

En ese racconto señaló que a lo largo de los años “llegamos a contabilizar más de 60 localidades en la provincia. Algunas han abortado la lucha porque pasaron los años sin lograrse el objetivo pero muchas otras tienen el movimiento pero están sin el proyecto legislativo conformado ya que lleva un tiempo elaborar los fundamentos, hacer los estudios de factibilidad ambiental y económica” explicó.

Además valoró el respaldo de las comunidades locales pese a la frustración que les significó la falta de avances durante el último gobierno de Cambiemos: “El gobierno de Vidal fue una frustración porque pensábamos que iba a reconocer nuevos municipios pero no hizo nada y algunos pueblos perdieron la iniciativa. Pero desde que asumí el año pasado me propuse levantar cada uno de los pueblos que estaban de capa caída. Con la movilización del año pasado a Lezama llevamos a muchos ciudadanos a que vieran las bondades de tener su propio gobierno local y lo de hoy fue otro espaldarazo” concluyó Patricio Pro. (infocielo.com)

