Autoridades de Educación Especial e Inicial encabezan jornadas regionales en Tres Arroyos

17 marzo, 2023

La directora provincial de Educación Inicial, Patricia Redondo, y el director provincial de Educación Especial, Sebastián Urquiza, llegaron este viernes a Tres Arroyos donde encabezan sendas Jornadas de trabajo con equipos directivos de toda la Región 21.

“En Inicial reunimos a los equipos directivos de toda la Región, porque tenemos un nuevo diseño curricular, surgido a partir de una consulta realizada el año pasado con la participación de más de 50.000 docentes, y que estamos empezando a implementar. Este nuevo diseño tiene tres ejes: se centra en la enseñanza, recupera el juego como área de enseñanza y no como algo espontáneo de niñas y niños; y al mismo tiempo, un tercer elemento y crucial, es que incluye las perspectivas de la interculturalidad -reconociendo niñeces migrantes, afrodescendientes y otras diversidades-, la ESI de manera transversal, la inclusión educativa que hemos trabajado en clave de igualdad con Educación Especial, y la educación ambiental también de manera transversal. Y las artes ocupan un lugar central. Lo que nos proponemos, como dice un reconocido pedagogo belga, es para cada niña o niño tender un mantel y ofrecerle todos los mundos”, explicó Redondo.

Urquiza, por su parte, se expresó a favor de acompañar a los equipos de conducción de las escuelas especiales y los centros de atención temprana. “Hoy nos reunimos con los equipos de esta modalidad, conversamos con ellos, y a la tarde nos reuniremos con los directivos de todas las instituciones. No es sencillo estar al frente de una escuela, por eso para nosotros es fundamental acompañarlos en ese proceso de conducción. La modalidad Especial tiene que reponer un lugar protagónico, porque se trata de plantearse qué lugar tienen las personas con discapacidad en la sociedad, en el mundo y en la escuela. Y no nos alcanza con una enunciación retórica de igualdad, sino que buscamos avanzar hacia la igualdad a partir de reconocer diferencias, y eso requiere condiciones de trabajo, recursos y estrategias de enseñanza”, concluyó.

Volver