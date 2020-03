Autoridades de educación y salud acordaron acciones preventivas por el Coronavirus: Piden compromiso social

11 marzo, 2020

La Inspectora Jefe Distrital, Andrea Larrieu Lacoste, mantuvo una reunión con el Secretario de Salud Municipal, Dr. Gabriel Guerra, quienes de manera conjunta anunciaron que se desarrollarán en el Distrito, acciones preventivas por el Coronavirus y anticiparon que el próximo viernes 13 a las 10.30 en dependencias del Cresta, habrá una disertación destinada solo para directivos de todos los niveles y modalidades educativas, ya sea de gestión privada y estatal, tanto de la ciudad como de las localidades.

“La comunicación en este caso es fundamental, para hablar del Coronavirus y llegar a la comunidad. Nos reunimos distintos sectores para acordar de manera conjunta acciones de prevención. Desde Dirección de Escuelas, tenemos un protocolo que se envió a las instituciones, para ir abordando el trabajo en el interior de las escuelas. E protocolo trata de las primeras medidas, como que personas que vengan del exterior no asistan a clases y después el lavado de manos, cubrirse al toser, y las licencias para docentes y alumnos. Quiero poner en valor el trabajo articulado y acciones a realizar”, sostuvo en rueda de prensa.

Por su parte, el Secretario de Salud, Dr. Gabriel Guerra, indicó que se acordó intercambiar permanentemente información, tanto del ámbito educativo como de salud. “Les he pedido que si toman conocimiento de personas que hayan venido de afuera y no lo hayan notificado a la Secretaría de Salud, que nos lo comuniquen, para coordinar las acciones de aislamiento voluntario que corresponden, hacer monitoreo y por otra parte se acordó trabajar conjuntamente para difusión y se hará reunión con directores de todos las modalidades y establecimientos”.

Cabe mencionar que este viernes 13 a las 10.30 horas en el Cresta, “haremos un encuentro solo para directivos de todos los niveles y modalidades que tienen que estar, tanto de la ciudad como de las localidades y ya sea de gestión privada y estatal para abordar cuestiones del tema que deben saber”.

Larrieu Lacoste también manifestó que una de las cuestiones importantes es la continuidad pedagógica que está asegurada por distintos medios. “Depende la situación, van a hacer los protocolos que se aplicarán para garantizar justamente esa continuidad pedagógica. Eso nos ha pasado en otras situaciones y la escuela está preparada para eso en ese aspecto”.

Guerra destacó en la oportunidad lo importante de haber realizado esta reunión conjunta, acercar asesoramiento a la gente del sector educativo y la idea de continuar trabajando. “Esto es el día a día”, dijo al tiempo que aclaró que en la ciudad no hay casos sospechosos. “La solución del problema es el compromiso social, que no lo hay hasta el momento y yo insto a las personas a que se comprometan, que entiendan la importancia del autoaislamiento para cuidarse ellos, su familia y a la sociedad. Es un compromiso”, resaltó.

Guerra explicó además que el Protocolo “se aplica a las personas que han viajado. Anoche se incorporó el protocolo a los que vienen de Estados Unidos, pasa a estar ahora dentro del autoaislamiento que hasta ahora no estaba”.

