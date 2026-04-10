Autoridades de la Escuela Agropecuaria se capacitaron en Bahía Blanca

10 abril, 2026 0

Este viernes el Coordinador General del Sistema Alejandro Mohamed, la Directora del Nivel Primario Luciana Salamé, la Vicedirectora del Nivel Inicial Marcela Sagardoy y la Representante Legal de los tres niveles de la Escuela Agropecuaria, Diana Manterola, fueron invitados a participar de una capacitación para analizar la actualidad y los desafíos del sistema educativo en la ciudad de Bahía Blanca.

El encuentro fue organizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) y se desarrolló de manera presencial en el Colegio del Solar de la mencionada ciudad.

La jornada contó con la presencia del Presidente de AIEPA Flavio Pinto, el Secretario Ejecutivo Martín Zurita, Ludovico Grillo, Director Ejecutivo del INET; Luis Soifer, Asesor de DIEGEP y Claudia Córdoba, Coordinadora Nacional de Fortalecimiento para la Educación Integral y el Desarrollo Socioemocional.

Se abordaron iniciativas como el Programa de Asistencia de Vouchers Educativos 2026, el relevamiento nacional de personal educativo, los resultados de las pruebas APRENDER y la prueba piloto de la reforma de la escuela secundaria.

Otro eje importante fue el nivel superior, con foco en la validez de títulos y nuevas propuestas del INFOD, así como la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo.

Además, la jornada incluyó la presentación del Programa de Habilidades Socioemocionales, orientado a fortalecer la formación integral de los estudiantes en un contexto educativo cada vez más desafiante.

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