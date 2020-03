Autoridades de Salud anunciaron protocolo para casos sospechosos de Coronavirus

3 marzo, 2020

Tras confirmarse el primer caso de Coronavirus en la Argentina, esta tarde el Secretario de Prevención y Salud, Gabriel Guerra, ratificó que de acuerdo a los lineamientos del ministerio de nación y provincia los protocolos de control siguen siendo los mismos y fundamentalmente lo que va a prevalecer para el control fehaciente de la dispersión de esta enfermedad es el compromiso individual que pueda llegar a tener aquella persona que ha tenido nexo epidemiológico con lugares o con pacientes en los cuales se ha detectado esta enfermedad.

Asimismo manifestó que “como es un virus nuevo no se sabe cuál es el comportamiento y lo que veo yo es que hay cierta alarma de la población y por lo tanto llevar claridad cómo hay que manejarse en los casos de contacto y en los casos de sintomatología”.



Para prevenir dijo que la medida más efectiva es el lavado de manos y con respecto al uso de barbijos indicó que no se necesita uno en especial y que con el simple barbijo quirúrgico es suficiente. Y aclaró: “El barbijo está indicado para el paciente sintomático, el que lo tiene que usar es el paciente con tos, estornudos y para el personal de salud que, en algún momento llegado el caso, debe intervenir. En ese caso deberá tomar las medidas correspondientes”.

Por último anunció que aquellas personas que viajaron a China, Irán o norte de Italia o tuvieron algún contacto fehaciente con algún paciente sospechoso o con diagnóstico de coronavirus podrán comunicarse personalmente con el Dr. Guerra para asesorarlos y orientarlos al número de teléfono 15-491301.

Guerra estuvo acompañado de la Director Técnica del Hospital, Ana Basilio, y el Directora Asociada, Alexis Pogorzelski.

Medidas ante posibles casos en Tres Arroyos

Por su parte, Basilio explicó que se implementará en el sistema triage a los pacientes que ingresan al hospital por el servicio de emergencia un simple cuestionario para saber si ese trata de un “caso sospechoso”.

“Se les administrará un barbijo quirúrgico para aislarlo, se lo va a trasladar a un lugar aislado y en ese momento se nos informará a cualquiera de nosotros tres para conformar la ficha epidemiológica y vamos a tomar las primeras muestras. Si el paciente es un caso sospechoso, va a quedar internado. En el caso de que simplemente sea un paciente que no tenga síntomas y simplemente presenta síntomas compatibles con gripe, nosotros descartamos la posibilidad de que sea un caso sospechoso de coronavirus y a ese paciente se lo va a tratar de enviar al domicilio”, expresó.

