Autoridades de Seguridad y concejales recibieron a la madre de una joven que habría sido abusada por un guardavidas

14 marzo, 2023

Concejales de los tres bloques, el presidente del Cuerpo, Martín Garate; el secretario de Seguridad Jorge Cordiglia y el titular de Inspección Claudio Cuesta se reunieron esta mañana con la madre de una joven que, tal como denunció oportunamente la edil de Juntos Daiana De Grazia, habría sido víctima de abuso sexual por parte de un guardavidas que prestó servicios este verano para el Municipio, en un caso que ya tiene condena judicial en primera instancia. Tras el encuentro, De Grazia habló con la prensa, y aseguró que “se trató de llevar claridad y buscar información acerca de por qué se contrató a esta persona, y en este sentido se pedirá más información a la Secretaría de Seguridad sobre los criterios de ingreso y evaluación de los guardavidas, y sobre la razón por la que se contrató a una persona para prestar el servicio en la misma playa donde vive la víctima”.

De Grazia señaló como agravante de esta situación que “al parecer, al haberlo contratado esta temporada el Municipio queda casi obligado a hacerlo el año que viene, con lo cual nosotros queremos ver si esto es o no así. Y hay que ver también si en el caso hay una condena firme. Pero lo importante era dar respuestas a la mamá de una joven que la pasó muy mal durante todo el verano, al punto tal que no pudo bajar a la playa donde tiene su residencia porque esta persona estaba trabajando allí”.

La concejala de Todos indicó además que se había acordado con autoridades de Seguridad que se llevaría hoy a la reunión el certificado de antecedentes penales del guardavidas, algo que no ocurrió “por cuestiones legales”. Y aseguró que desde el 9 de enero, ella misma informó que desde diciembre de 2022 este trabajador de playa tenía una condena en primera instancia por abuso sexual.

