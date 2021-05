Autoridades de Vittal en el Concejo: “No nos llegó ninguna queja formal”

Este martes, autoridades de la empresa Vittal concurrieron a la reunión de la Comisión de Acción Social del Concejo Deliberante tras diferentes reclamos efectuados por cómo se brinda el servicio en Tres Arroyos a los afiliados a PAMI y aseguraron que “no nos llegó ninguna queja, solamente sabíamos siguiendo a los medios, por lo que permanentemente pedíamos reunirnos”. En la reunión participaron Roberto Sánchez Gilbert Gerente de Unidades de Negocios y Norberto Ginoccio, Gerente de Sucursales.



“Primero que nada, vamos a aclarar que nosotros no es que vinimos a hacer un descargo o a responder, porque la situación fue una cuestión protocolar, veníamos pidiendo esta reunión hace más de un mes o dos”, dijo Sánchez. Además, agregó que “por motivos que desconocemos no se pudo concretar antes, por eso a raíz de distintas reuniones se procedió al protocolo que sería el de citarnos, pero en realidad fue más a una respuesta de nuestro pedido que a una situación en sí que viniera originada por la Legislatura, el pedido fue nuestro más que de ellos”.

“El descargo es algo que uno puede hacer sobre una falla, que es notificado que existe, nosotros venimos a plantear que por favor nos lleguen las quejas, ninguna queja nos llegó. Los reclamos llegan a través de un número, por un mail o por otro medio, pero el único medio que teníamos para saber sobre las quejas era por los medios de comunicación de Tres Arroyos, era la única opción que teníamos”, afirmó uno de los gerentes de Vittal.

Luego aclaró: “Pedíamos las reuniones permanentemente, toda queja de una afiliado de PAMI circularía a través de los medios de PAMI, ellos reciben la queja, la analizan y si corresponde nos la notifican a nosotros, y ahí respondemos lo que hay que responder. En salud hay algo importante para saber, el que cumple al 99% que acá sería casi perfecto en si incumple, porque a una persona le falló, es inevitables que haya fallos y más en una cuestión de emergencia que no es una cirugía estética”.

Los reclamos recibidos

En cuanto a los reclamos, manifestó que “los estamos recibiendo a partir de este año, por año estamos haciendo, entre traslados y auxilios, 3.000 o 3.500 servicios. Nos han pasado quejas formales de no más de 10 o 15 al año ¿Qué son 15 en 3.500?”

“No existe una estadística al 100% pero eso no quita valor o importancia, cuando nos enteramos de alguna nosotros la seguimos, el tema es que nos enteremos, y muchas de ellas después se descartan porque no es que todas sean verdad. De las 17 quejas que presentaron el año pasado en PAMI una sola era real y a las otras 16 se le explicaron que no correspondían”, aseguró.

Sánchez sostuvo que no todas las quejas son reales sino que las mismas “se analizan, se ve y se responden. Los casos que nos leyeron hasta ahora eran principalmente de traslados”.

“Si cometimos un error o hay algo que arreglar, por supuesto que lo vamos a hacer, somos los más interesados en arreglarlo”, comentó.

Medios para comunicarse con Vittal

Sobre la posibilidad de comunicarse al 0800 de Vittal dijo que “a veces está saturado y momentos que no” pero reconoció que depende de la pandemia, y aseguró que “el año pasado entre mayo y junio, hubo un mes que se desbordo todo por todos lados y todos respondimos mal”.

“Muchos de los lugares por el nivel de saturación de camas y cantidad de casos, están con desbordes en nuestro nivel de porcentaje que no llegamos a responder. Hay días que sí, no nos gusta nada porque no da, pero no son todos los días, por el contrario nuestro nivel es bastante óptimo. Hay días que se dan crisis y se junta todo el mundo llamando porque son los días que después rebotan casos y demás”, comentó.

En cuanto a otros medios para comunicarse con la empresa señalaron, que a nivel local, funciona el 428886.

Por su parte Ginochio, expresó que “la emergencia en tiempo promedio es entre los primeros 15 minutos, la urgencia entre los 30 y la consulta media (en pandemia) puede ser entre 2 o 3 horas. Obviamente nuestros tiempos están muy por debajo de eso”.

“Lo que tiene que quedar claro es que venimos a buscar cuales son las quejas puntuales para poder responder. A nosotros nos llegan las quejas a través de los medios, pero no podemos hacernos eco de lo que digan los medios”, manifestó.

A su vez Sánchez mencionó: “Yo tengo que darle una respuesta a un afiliado, eso es mucho más importante que quien lo recibe. Con el representante local uno corre el riesgo de perder el registro, porque si no se pierde la información, yo tengo que tener todo”.

“La prioridad siempre es atender a la persona, todo el resto es circo”, dijo.

Balance de la reunión con concejales

“El balance que nos llevamos, es que parte de los concejales se enteraron cómo funciona la empresa, lo que tengamos que corregir se hará a través de los canales de comunicación para que nos llegue de forma concreta los reclamos, las sugerencias y las consultas”, dijo y añadió que “a partir de esta reunión vamos a sumar y corregir todo lo que sea necesario, dejamos un celular físico en el hospital para que se comuniquen directamente con nosotros”.

Urgencias médicas

“Los últimos tres años hicimos 10.500 y 11.000 auxilios producto de atenciones que son las de urgencias médicas, tuvimos más o menos 1.350 de las cuales estamos en el volumen a nivel año entre 800 y 1000 traslados”, detalló Ginochio y aclaró: “Somos una empresa de urgencia y emergencia, hoy por hoy para poder cubrir y poder trasladar por complejidad medica a distintos lugares, nosotros hacemos muchos trabajos al respecto de los traslados, con muchas empresas locales también trabajamos”.

“Nosotros clarificamos mucho sobre cómo era el servicio y como son los vínculos con los afiliados de PAMI, no es menor entender cuál es el marco en el que uno debe trabajar. También les pedimos que todos los reclamos que tengan nos lo pasen porque no teníamos ninguno. Espero que esto se arregle hablando y tratando de corregir, no existe la perfección sobre esto”, indicó y aseguró: “tenemos la mejor relación con todo el mundo, de hecho le pedí a Pablo Escudero (Presidente de Policoop) juntarnos y tomar una café para presentarle al Presiente de Sucursales y Franquicias, tenemos una muy buena relación, ahora nos vamos a la Clínica Hispano para que nos den los reclamos”.

Finalmente mencionó que “hubo una reunión de crisis y nosotros no fuimos convocados, creo que en una crisis sanitaria Vittal debería haber estado”.

Cittadino. “Le reclamamos algún contacto local”

La edil Claudia Cittadino (MV), quien preside la comisión, comentó a LU 24 que “refirieron que no estaban al tanto, le presentamos una serie de denuncias y mantuvimos, por supuesto, en reserva el nombre de las personas. Nos han pedido que aunque sea les pasemos los días y hora como para poder verificar qué pasó en su sistema de recepción de llamados de emergencia”. También “contaron un poco cómo es el contrato con PAMI central y le solicitamos que nos remitan la copia que hace tiempo venimos intentado leer”.

Agregó que “establecieron algunas pautas. Por momentos la discusión fue acalorada porque nosotros les explicamos que la gente por ahí a todo ese tema que tiene que llamar a un lado y al otro no lo termina de entender, sobre todo en este momento de pandemia; atienden a una población vulnerable que está temerosa y no puede esperar. A veces a los médicos nos cuesta diferenciar entre emergencia y urgencia, imagínense a alguien que está llamando ”.

Cittadino manifestó que “se comprometieron a rever el sistema y dejaron otro número de emergencias. Le reclamamos algún contacto local porque cuando pasa el domingo a las 9 de la mañana tenemos que salir a resolverlo y, mientras lo ubicamos, al Hospital le termina resultando más sencillo concurrir al domicilio, como ya lo he dicho en otras notas, y después pelearnos acá entre nosotros a ver qué corresponde y qué no. Cuando la gente llama angustiada porque no está bien la verdad que poco le importa a quién le corresponde, quiere que vayamos y le resolvamos el problema, de eso se trata y eso es lo que les dijimos. Nosotros no tenemos ninguna motivación ni política ni circunstancial ni de contexto, queremos la respuesta, que la gente sea atendida como corresponde y por quien le corresponde”, afirmó.

Por otra parte, dijo que “la atención en las localidades es un reclamo histórico que se viene haciendo, tuvieron una explicación pero ahora cuando recibamos el contrato, tal vez, a esa letra chica la vamos a poder leer, comprender y quizá formar otra opinión”.

“Nosotros agradecemos que hayan venido. Esto surgió cuando ellos empezaron a ver las primeras notas periodísticas, se comunicaron conmigo como presidenta, quedé que iba a trasladar su voluntad de venir a la comisión y rápidamente dijimos que sí. Es más pusimos este día de reunión, fuera de lo que corresponde a Acción Social, porque es un tema en el que permanentemente la gente nos llama y nos pide alguna atención. También vemos a las ambulancias de Policoop y del Hospital que salen a cumplir con estos reclamos”.

Asimismo, informó que “ellos hicieron un planteo para participar del Comité de Crisis. Yo le voy a trasladar la inquietud al Dr. Guerra (Secretario de Prevención y Salud), porque es una convocatoria de él”.

“No es muy fácil de resolver”

Finalmente, la edil admitió que “te queda una sensación de que no lo ves muy fácil de resolver”.

“Según ellos dicen, y no tengo por qué descreerlo, tomaron conocimiento de las denuncias acá, leímos un par y las que acercó la Clínica Hispano. Les quise hacer ver que esto no era porque se le había ocurrido a la Comisión de Acción Social sino porque hay demanda desde el Hospital, de Policoop, que tienen que ir muchas veces porque los llamamos nosotros, de la Clínica Hispano, de particulares, de gente que tiene ir a un turno a Bahía Blanca, se demora y lo pierde. En una nota le vamos a reenviar los reclamos para que ellos puedan chequear en su base de datos. Lo importante es que esto se resuelva, que cada uno cumpla con su trabajo y mañana la gente reciba la atención como tiene que ser”, concluyó.

