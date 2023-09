Autos en “Precios Justos”: negocian el Gobierno y las automotrices para congelar el valor de los 0Km

4 septiembre, 2023

Las reuniones empezaron la semana pasada, antes que terminara agosto. El Gobierno aún no publicó el nuevo tope del impuesto a los autos de lujo porque negocia con los fabricantes un esquema que fije los valores de algunos modelos puntuales por 60 días.

El nuevo tope de precios para mantener los autos 0 km fuera del impuesto a los autos de lujo no se ha comunicado aún y las fábricas tienen parada la publicación de las listas de precios hasta que se resuelva esa situación. La solución podría surgir en las próximas horas si se incluye a la industria automotriz dentro del programa de “Precios Justos”.

Desde el 1 de septiembre los autos no tienen precio, y dentro de las operaciones que se hacen pueden encontrarse aumentos arbitrarios y exagerados para quienes quieren comprar un vehículo nuevo.

Las marcas no pueden quedarse muy abajo porque seguirían estando lejos del precio real que tienen los modelos, pero tampoco pueden pasarse oficialmente en el aumento, porque pasarían a tributar un 20% más en los autos de acceso, los de la escala 1, y un 35% más en los que tienen un valor más elevado, por encima de los 15 millones de pesos, en la escala 2.

“El Gobierno no quiere que los autos aumenten entre el 25% y el 35% porque es un mensaje negativo que quieren evitar en un mes clave de la campaña electoral. El problema es que el tope no se fija caprichosamente, a dedo, sino que hay una fórmula que los determina, y que tiene que ver con los impuestos que se aplican a cada unidad, más la comisión de los concesionarios, que va del 12% al 15% sobre el precio de venta mayorista de la fábrica”, explica un ejecutivo de una terminal de gran producción nacional.

Así fue que desde mediados de la semana pasada esta situación se está tratando internamente en la Asociación de Fabricantes de Automotores de la República Argentina (Adefa), porque hay una propuesta del Gobierno para que la industria se incorpore al programa de “Precios Justos” al menos con un modelo de cada terminal, lo que permitiría que en el promedio, los aumentos no sean tan altos como la inflación, la devaluación del 22% y el nuevo impuesto PAIS del 7,5% a los bienes importados, provocaría en las listas de precios.

“Entonces es ahí donde aparece la idea de crear un programa tipo “Precios cuidados” con valores que no pasen de los 9,5 millones para algunos modelos, de modo tal que, en el promedio, el aumento de precios sea una cifra menos ‘dolorosa’ de escuchar. La motivación para entrar al programa, está en canjear un favor con otro. Vos nos dejás un auto en ese precio y yo te libero SIRA para entres cierta cantidad de unidades importadas que están esperando en el puerto hace 65 días”, explica un empresario del sector que sigue minuto a minuto las tratativas que involucran a Adefa como asociación que nuclea a todos los fabricantes, con el gobierno nacional.

Pero no todas las marcas tienen vehículos de menos de 9 millones de pesos en el mercado. Si la moneda de cambio fuera que se liberan SIRA a cambio de presentar al menos un modelo con un precio contenido por 60 días, habría una desigualdad entre los fabricantes. También se evalúa la alternativa de un aumento inicial, con la lista de precios de septiembre, pero que después quede congelado por octubre como mínimo.

“Probablemente lo que suceda sea que cada marca pueda proponer un modelo de producción nacional que entre al esquema de Precios Justos, y que no sea necesariamente un auto económico. Puede ser un furgón, un utilitario o una pick-up. Pero es fundamental que sea un vehículo fabricado localmente, porque los autos importados se piden con mucha anticipación, entonces no todos podrían ‘maniobrar’ ante este esquema que propone el gobierno”, dice un ejecutivo de algo rango de una terminal a Infobae. Si el acuerdo de Precios Justos para los autos prospera, las marcas necesitan que les permitan aumentar a valores más adecuados a la inflación, otros modelos. Esa es parte de la negociación que todavía no terminó, y que tiene casi paradas las operaciones desde del viernes 1 de septiembre. (infobae.com)

Volver