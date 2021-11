Auxiliar de educación reclama por su cargo en la plaza San Martín

19 noviembre, 2021

“Soy portera desde hace 10 años, tendría que figurar como titular, y estaba en el Jardín 912, pero como no me querían me empezaron a hacer cosas para que renuncie y me fuera. Cuando decidí ir al Consejo Escolar allí se pusieron a favor de la escuela y pusieron una suplente que trabajaba a la par mío, y eso no se puede hacer. Me obligaron hasta a cortar el pasto con cuchillo”, denunció hoy la tresarroyense Alicia Beatriz Carozza, que está llevando a cabo una protesta pública en la plaza San Martín.

“Como veían que no podían hacer nada, me trasladaron. Yo las perdono pero quiero mi cargo titular. En su momento me tiraron los papeles. Y me quieren sin trabajo, tanto las porteras que se adueñan de las escuelas como en el Consejo Escolar. Me hicieron firmar las vacaciones para que quede cesante”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que “quiero tener mi cargo titular, que otras porteras me apoyen”.

