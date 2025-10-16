Avanza el proyecto de transporte público: un paso clave para Tres Arroyos

16 octubre, 2025 0

El intendente Pablo Garate se reunió con Martín Marinucci, ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, para presentarle personalmente el proyecto de transporte urbano e interurbano para el municipio de Tres Arroyos, que comenzó a desarrollarse desde los primeros meses de la gestión, continúa avanzando de manera sostenida.

A comienzos de este año, Ramiro Frapiccini, director de Movilidad de la Municipalidad de Bahía Blanca, visitó Tres Arroyos para colaborar en el análisis y la estructuración del plan.

“La experiencia pasada en materia de transporte en Tres Arroyos fue breve, pero hoy el contexto es distinto. Actualmente, muchas localidades con menos habitantes cuentan con servicios que funcionan y son utilizados. La clave está en una adecuada planificación”, se destacó en su momento.

Actualmente, la propuesta se encuentra en el Ministerio de Transporte provincial, donde Martín Mariucci se comprometió a analizarla en profundidad para garantizar su eficiencia y sostenibilidad.

Este paso representa un avance importante en el camino hacia un sistema de transporte que mejore la conectividad y la seguridad vial de los vecinos tresarroyenses.

Volver