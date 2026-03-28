Avanza en Tres Arroyos un proyecto de investigación en enfermedades cardíacas

28 marzo, 2026 0

Un equipo de investigadores provenientes del Centro de Investigaciones Cardiovasculares de la Universidad Nacional de La Plata presentó en la ciudad de Tres Arroyos un innovador proyecto titulado “Búsqueda activa y caracterización clínicogenética de la cardiopatía asociada a la variante patogénica PLN p.Arg14del en una población descendiente de inmigrantes del norte de los Países Bajos en la ciudad de Tres Arroyos”.

La iniciativa fue presentada por el Dr. Alejandro Orlowski, quien brindó una explicación sobre esta condición, su abordaje actual y la importancia de avanzar en su conocimiento. El proyecto propone una estrategia de trabajo basada en la identificación voluntaria de casos, la confirmación genética y el acompañamiento médico de pacientes y sus familias.

La investigación cobra especial relevancia en nuestra ciudad debido a la histórica inmigración de la comunidad neerlandesa en la región, lo que motiva el interés científico por estudiar esta variante genética en la población local. En este sentido, el equipo busca ampliar el conocimiento sobre esta condición en América Latina.El proyecto cuenta con el financiamiento de la PLN Foundation de Países Bajos, una organización que promueve la investigación y que además facilita el acceso de los pacientes a recursos y acompañamiento en su atención.

Durante la jornada, el equipo mantuvo una primera reunión con profesionales cardiólogos y de otras especialidades del Centro Municipal de Salud, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales en el diagnóstico y el seguimiento de esta patología.Posteriormente, también se llevó a cabo un encuentro con la comunidad neerlandesa local para compartir información, responder inquietudes y promover la participación informada en el estudio.

En este marco, la secretaria de Salud, la Dra. Mercedes Moreno, destacó que se trata de la primera vez que el hospital participa en un proyecto de investigación junto a investigadores del CONICET, lo que representa un paso importante en la integración de la salud pública local con el sistema científico.

El equipo de trabajo está conformado por el Dr. Alejandro Orlowski, el Dr. Rafael Porcile, el Dr. Luis Alberto Gonano y la Dra. Alicia Mattiazzi.

El principal objetivo de esta investigación es continuar generando conocimiento, facilitar el acceso al diagnóstico y acompañar a las personas que deseen participar, contribuyendo así a una mejor calidad de vida desde un enfoque preventivo y de salud pública. Esta fue la primera reunión de trabajo de un proyecto que acaba de comenzar.

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