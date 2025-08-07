Avanza la construcción del picodromo en Tres Arroyos

Un joven tresarroyense lleva adelante la obra del picodromo para la ciudad con el fin de trasladar las carreras a dicho espacio.

Ezequiel Gómez impulsor de la idea en diálogo con FM Ilusiones dijo “está obra la empecé hace cuatro años y la llevo adelante a pulmón, de vez en cuando me ayudan desde el Municipio, la pista se ubicará en una casa quinta de Lisandro de La Torre al 2600 terreno donde vivo con mi familia”.

Teniendo en cuenta con las cuestiones burocráticas mencionó que “nos llevó un tiempo, pero ya tenemos todo acordado de palabra, y hasta no terminar la pista no podremos concretar nada, asimismo me pidieron que haga hincapié en las normas de seguridad, para prevenir inconvenientes”.

Después afirmó que “nos movemos bastante en el tema de las picadas, además tuvimos la posibilidad de estar en casi todas las pistas de Argentina, en la actualidad incrementaron la cantidad de carreras, desarrollándose aún nivel impensado”.

Luego, sobre la pista contó “tiene 500 metros de pavimento, ahora estamos construyendo los murallones, sector donde estarán las personas, acompañado de las luminarias, en total tenemos un 75% finalizado”.

“Me gustaría terminarlo para fin de año”, deseo y finalmente “me han llamado muchas personas de afuera, a su vez pude contactarme con un montón de Intendentes y esto es algo necesario para correr, pienso hacer un evento cada 15 días, generando nuevos puestos de trabajo como los mecánicos, entre otros”.

