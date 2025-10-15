Avanza la expropiación del Policoop: “Es una etapa muy importante para Tres Arroyos” según Pablo Escudero

Pablo Escudero, presidente de Policoop, destacó la aprobación por unanimidad en el Senado bonaerense y aclaró, en su dialogo con LU 24, que la cooperativa trabaja de manera genuina y sin grietas.

El proyecto de expropiación del edificio del Policoop dio un paso clave esta semana al ser aprobado por unanimidad en el Senado provincial. Pablo Escudero, integrante de la cooperativa de trabajo que impulsa la recuperación del sanatorio, celebró el avance y subrayó que “se trata de una etapa muy importante, porque todo está alineado, aclarado y consensuado en papeles”.

Escudero explicó que el objetivo es “recuperar el Policoop” tras una década de abandono luego de la quiebra de la empresa que lo administraba. “Fue un inmueble que quedó guacho en Tres Arroyos. Lo que buscamos es defender los derechos del lugar, no sólo para recuperar la fuente laboral, sino también para proyectar un sanatorio cooperativo al servicio de la ciudad”, sostuvo.

El dirigente destacó además que el expediente continuará su curso legislativo en una nueva comisión antes de pasar a Diputados. “La idea es que el año próximo pueda quedar todo listo para que el gobernador Axel Kicillof firme la expropiación definitiva”, explicó.

Escudero detalló que la medida no implica un gasto extra para la provincia: “La empresa anterior tenía un juicio millonario por deuda impositiva, por eso la expropiación busca compensar ese monto. No se trata de una expropiación y listo, sino de recuperar un bien que ya tenía cuentas pendientes con el Estado”.

Sobre las críticas que circularon en redes sociales en torno a la calidad de atención, el referente de la cooperativa fue contundente: “Si hay denuncias, que las hagan donde corresponda. Los médicos de Policoop son profesionales con matrícula y muchos son reconocidos en Tres Arroyos. Si alguien no está conforme, tiene otros lugares para atenderse. Pero que no se desinforme ni se falte el respeto”.

Finalmente, Escudero adelantó que una vez completados los trámites, el objetivo será habilitar los quirófanos nuevos y ampliar los servicios médicos. “Queremos terminar de equipar el sanatorio y sumar especialistas. En Tres Arroyos hay médicos que se pueden sumar y otros de afuera con matrícula dispuestos a venir. El sueño es dejarle algo a la ciudad, algo que sea de todos y que garantice trabajo y salud”.

