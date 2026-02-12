Avanza la organización de la 57ª Fiesta Provincial del Trigo

12 febrero, 2026 0

El concejal Martín Rodríguez Blanco, quien integra el grupo organizador de la 57ª edición de la Fiesta Provincial del Trigo, en contacto con LU 24 adelantó detalles del avance de distintas áreas que componen el evento triguero bonaerense.

“Tenemos las expectativas de siempre, estamos con los preparativos de la Fiesta que nos identifican a nivel provincial como productores de trigo”.

“Esta es la tercera edición en la que formo parte del equipo y ahora desde los tiempos que me tocan transitar para llevar adelante esta fiesta y siempre será un orgullo aportar mi experiencia y mi colaboración en algo que tiene que ver con la cuestión tresarroyense”, agregó.

Sobre los escenarios alternativos, que funcionarán en el Patio Cervecero, en la Muestra Comercial en el SUM de la Secundaria Técnica y en el Patio de las Colectividades además del Juan Pesalaccia, el Escenario Mayor”.

“Ya comenzaron las inscripciones para los diferentes stands de artesanos, kioscos, venta y emprendedores, por lo que está todo en marcha sobre las licitaciones, la venta de espacios que se pueden encontrar en las distintas direcciones municipales del gabinete que llevan adelante las distintas etapas de la fiesta”, dijo y agregó que “convocamos a participar de las vidrieras alegóricas y también en el desfile para que tenga el brillo toda la Fiesta que nos representa a nivel país, por la características que tiene”.

Volver