Avanza la organización de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera 2026

20 octubre, 2025 51

El presidente de la comisión de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, Hugo Ruesga, anticipó aspectos organizativos del tradicional evento que se realizará en Puan del 8 al 11 de enero del año próximo, con una gran inversión, según indicó a LU 24.

El evento propone diversas actividades en el predio cervecero, con importantes pruebas de riendas y jineteadas, y la actuación en el escenario de destacados artistas que en 2026 estarán presentes: Emanero, Luck Ra, Q´Locura, Pancho Figueroa (ex Chalchalero) y Juan Fuentes.

“Tenemos un presupuesto de 950 millones de pesos, y algunos compromisos asumidos en dólares con los artistas; además hay que contratarlos con mucha anticipación y abonar más del 60%”, dijo Ruesga.

Sobre el costo de las entradas, comentó que “para disfrutar de los cuatro días del festival, desde este lunes es de 180 mil pesos, el que se puede financiar en tres cuotas de 60 mil cada una o hay precios por día, para el viernes, sábado y domingo, de 70 mil pesos cada jornada”

Mencionó también que “habrá sorteos de un millón de pesos el viernes por la noche, y un sorteo final de 20 millones”.

