Avanzan en el objetivo de comprar una autobomba para los Bomberos garmenses

19 marzo, 2021 Leido: 34

Diego Burgois, miembro de la Asociación de apoyo a los Bomberos de De la Garma que está por finalizar la documentación que la formalizará, anunció que el principal objetivo que persigue la entidad en formación será la compra de una autobomba. Ayer se reunieron por primera vez en el año, y avanzaron en torno a esa idea, “ya que el Cuartel abarca una zona amplia y fundamentalmente complicada por distintos inconvenientes, por lo que se necesita una autobomba ágil y nueva. Hay otras unidades, pero lo ideal sería que cuenten con un vehículo con las condiciones óptimas, ya que el resto tiene su tiempo”.

“Presentamos una nota al intendente, y ya está gestionando uno de esos camiones todo terreno que se pueden ver en otros municipios, pero como no sabemos cuánto puede demorar eso, tenemos la idea de poder comprar una unidad desde la Asociación. Ayer estuvimos analizando algunos presupuestos, que nos alcanzaron otros cuarteles, y evaluamos distintas alternativas para ver qué es más conveniente. Somos una institución joven y tenemos muchas ganas de colaborar con instituciones y con la seguridad de las personas, bienes y animales, por qué no, de la localidad y la zona”, describió Burgois.

La entidad en formación ya tiene unos 80 socios, y como el Cuartel no puede recibir en forma directa las colaboraciones porque es un ente público, es el puente ideal para acercar ayuda a los Bomberos. Para eso ha establecido la figura del socio activo que paga una cuota mensual de 100 pesos.

Respecto de los valores en los que hay que pensar para la compra de una autobomba, Burgois aseguró que según la antigüedad que tenga el vehículo, puede oscilar de los 7000, 8000 dólares hasta los 60.000. “Iremos evaluando, no estamos hablando de algo urgentísimo porque el Cuartel está funcionando y tiene el apoyo de los gobiernos local y provincial. Pero nuestra idea es colaborar. Por eso invitamos a la gente a acercarse, estamos armando una página para tener la información de contacto, difundir las actividades y la comisión directiva, y por supuesto transparentar la gestión y rendir cuentas de todo lo que se hace”, concluyó.

