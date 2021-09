Avanzan en la renovación del Consejo de Administración del Centro Municipal de Salud

La Comisión de Salud y Acción Social del Concejo se reunió esta mañana en un encuentro amplio en el que se analizaron distintos temas, entre ellos la necesidad de renovar el Consejo de Administración del Centro Municipal de Salud.

“Se hizo una revisión y actualización de expedientes del orden del día, como el relacionado con las becas, que giramos a la Comisión respectiva para que haga una revisión integral tanto de las becas de educación superior como las de transporte. También hablamos de la renovación del Consejo de Administración del Hospital y un proyecto de cercado de juegos en las plazas por el tema de los animales sueltos, y otros expedientes con respuesta, como uno vinculado con el uso de agroquímicos y la disposición de sus envases, de manera que fue una reunión larga pero productiva”, aseguró Claudia Cittadino (MV), presidenta de la Comisión.

Respecto de la renovación del Consejo de Administración del Centro Municipal de Salud, Cittadino consideró que “la renovación debe realizarse sobre todo por lo que demoró esta particular situación de la pandemia, por la que no se podían realizar reuniones dentro del Hospital; si bien no han cesado las personas que están en funciones, es necesario reordenar su integración, convocar a las instituciones que lo conforman para que envíen las ternas y completar el proceso democrático y administrativo para llegar a su nueva conformación”, sostuvo la concejala, que al mismo tiempo expresó que “hay políticas públicas que hay que continuar más allá de las cuestiones electorales y partidarias, y en ese sentido hemos trabajado muy bien con todos los bloques”.

