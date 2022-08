Avanzan los acuerdos y la búsqueda de soluciones a la problemática de tierras

5 agosto, 2022 Leido: 115

Tal como estaba previsto y con la participación del intendente Carlos Sánchez, la secretaria de Desarrollo Social, Claudia Cittadino y la directora de Desarrollo Territorial, Vanesa Borda; además de representantes de Cáritas, se desarrolló una nueva reunión de la Comisión del Banco de Tierras municipal.

“Avanzamos sobre la manera de resolver la situación que se le presentaba a Cáritas para acceder a los terrenos que necesitan para su programa de viviendas, y cuando se termine de trabajar la parte técnica, llegará al Concejo la ordenanza correspondiente. Además pudimos hablar sobre otras ideas y posibilidades de solución público privadas para el acceso a la tierra”, indicó Graciela Callegari (Todos).

Daiana De Grazia (Juntos) apuntó, por su parte, a “tener recaudos con los terrenos; pero es interesante la posibilidad de generar propuestas de acceso a la tierra para más familias. Son cuestiones que parecen difíciles pero no son imposibles, hay que trabajar en ese sentido”.

En tanto, Marcelo León (Movimiento Vecinal) aseguró que es un paso muy importante la creación de un área específica que centralice todo lo vinculado a hábitat, tierras y vivienda. “Esto habla de una organización diferente para el Municipio. Nosotros veníamos avanzando con Cáritas para su proyecto de construcción de cinco casas, tuvimos una experiencia que no fue buena con los terrenos pero se resolvió otorgando otros, y de esa manera cinco familias encontrarán solución a su problema de vivienda. Mientras tanto seguimos trabajando en un formato, quizá mixto, para que el Municipio se haga de tierras, y en eso seguimos avanzando, teniendo en cuenta que coincidimos todos en que esta es una problemática muy sensible. El Municipio y el Concejo tienen que estar de acuerdo en que esto se posibilite, porque el acceso a la tierra tiene un alto costo económico en Tres Arroyos”.

En este sentido, indicaron además que ya está avanzada la nueva licitación municipal de terrenos, y el Concejo facilitará su aprobación para que los beneficiarios no pierdan los créditos ya preadjudicados.

