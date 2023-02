AVIC convoca a nuevos socios y propone ideas para extender la temporada en Claromecó

1 febrero, 2023

La Asociación de Vecinos Interesados en Claromecó (AVIC) surgió tras el grave incendio que sufrió la Estación Forestal, en 2001, y obtuvo su personería jurídica en 2004, y está convocando a quienes deseen participar de sus acciones. Marina Villanueva, una de sus fundadoras, repasó algunas de las propuestas que la entidad pudo cristalizar, y expresó su preocupación por aspectos que tienen que ver con la dinámica de Claromecó cuando, como ha ocurrido en estas últimas temporadas, literalmente explota de turistas.

“Logramos que en determinadas zonas de Claromecó se excluyeran los vehículos, porque hay que pensar en lo que pesan y el daño que hacen; y como peatones que somos todos, queremos que la zona libre de autos en la playa se extienda a todo el ancho de la planta urbana. Además ayer le expusimos algunas cuestiones al delegado Julián Lamberti, le pedimos la extensión del murallón costero hasta el Faro, más señalización de mano y contramano en la localidad, y seguimos trabajando con muchas ideas, pero nos falta gente”, aseguró Villanueva.

En este sentido, advirtió que “Claromecó, el domingo pasado, reventó y era un poco angustiante verlo, porque evidentemente no está preparado para recibir tanta gente. Lo que desde el punto de vista comercial nos alegra, lo que está mostrando es que falta infraestructura. Y hay que ver si también conviene al comerciante una inversión en este aspecto por lo que dura la temporada. Por eso hay cosas que se pueden modificar para que la temporada dure más: la pesca de la corvina negra se produce en abril, entonces sería interesante que el concurso, que es un evento mundialmente importante, se traslade a Semana Santa, donde pueda concentrar más gente y estirar la temporada. Es una idea, quizá no prospere nunca, pero hay mucho por hacer”.

“También estuvimos hablando de la necesidad de un teatro, porque es una odisea llevar un espectáculo; este año tuvimos que rechazar alguno porque el Club Recreativo no lo podían prestar. Y yo los entiendo, han hecho una cancha espectacular y poner sillas arriba es lastimarla”, admitió.

Acciones

“Nosotros proponemos y hacemos cosas por el Claromecó que queremos; así logramos la sanción de una ordenanza que creara una zona recreativa en la playa desde la calle 21 a la 25. Hicimos la entrada a la bajada AVIC con aportes de los socios, talleres literarios, bicicleteadas, caminatas nocturnas observando estrellas, escribimos frases en rodajas de ciprés que nos facilitara el ingeniero Carabio, que fueran colocadas por personal de Turismo Municipal, hicimos los divertidos juegos cada verano ayudando a veces al Jardín Stella Maris o a los bomberos, donamos libros a la biblioteca Houssay y proveemos de muestras médicas al Hospitalito”, repasó Marina.

Además, han organizado charlas con expositores de primer nivel sobre erosión costera y planeamiento urbano, y donaron tensiómetros y oxímetros, entre otras actividades que pueden consultarse en www.aviclaromeco.blogspot.com

Los interesados pueden comunicarse con el Instagram de AVIC, o con el mail [email protected], consignando nombre y apellido, WhatsApp y correo electrónico. La cuota anual es de 2500 pesos.

