Ávila: “Es un día complicado pero la bajamar va a ser muy buena para pescar”

El delegado director del Organismo Descentralizado de Claromecó, Carlos Ávila, visitó la Radio Andariega y habló de varios temas vinculados al desarrollo del concurso organizado por el Club Cazadores y su desempeño al frente de la delegación.

Opinó que la jornada del sábado “es complicada para el pescador, yo estimo que va a ser muy buena la marea a la noche, desde las 20:30 es probable que haya muy buena posibilidades de captura. Calculo que desde las nueve, diez de la noche y hasta las dos de la mañana se puede dar el pique porque al estar el mar más bajo el pez se arrima más a la costa, y se puede tirar mejor también”.

Con este clima se le complica hasta los “casters” tirar con viento y la marea alta, hay un combo de cosas que atenta contra la distancia de tiro, al tener que hacerlo con bastante plomo, contra el viento y en la zona de piedra hay mucho “pasto” pero aun así vemos que han llegado unas cuantas piezas, por lo que da esperanzas que a la noche sea la mejor marea, yo recomiendo el horario que dije, por lo que le aconsejo al pescador “poner toda la carne en el asador”.

Trabajo coordinado para la limpieza de las playas

“Nos complicó la lluvia grande de la semana, que erosionó todas las calles, no es buena tosca y cada vez que llueve el pueblo queda detonado, por lo que estamos tratando de reparar las calles y tratando de molestar lo menos posible a la gente, ya que hay una gran cantidad de personas este fin de semana”, dijo.

“Se trabaja en la playa durante la noche, estamos haciendo un “peinado” y también se lleva adelante un operativo continuo de limpieza de playas, en conjunto con Producción, Turismo, el Club Cazadores, y delegados en Orense y Reta; ya no se espera hasta el final del concurso pesquero sino que es un operativo constante de limpieza. El lunes se hará un recorrido con el Secretario de Medio Ambiente y quien habla, por todos los kilómetros y el martes la gente de Cazadores hará lo mismo, para tener la tranquilidad que quedó todo en óptimas condiciones”.

Recordó asimismo que “hay contenedores en Costanera y también habrá premios para los pescadores que quieran entregar sus residuos en la sede del Club. Nosotros en el caso del Ente, un tractor y un carro cubre desde el Faro al Tercer Salto; desde el Tercer Salto en adelante lo hace Orense, y desde el otro sector cubrimos desde Dunamar hasta la tranquera pasando el Caracolero y desde ahí se hace cargo Reta. Apostamos a que si antes el servicio era bueno ahora sea mejor”.

“Otra recomendación es que en este tipo de concursos se deben llevar abrigos, ya que el clima tal vez no sea favorable, y si uno tiene un vehículo de simple tracción no estacionarlo en lugar problemático, es un evento para disfrutar con la familia, acá hay chicos jugando y gente que camina por la playa, por lo que tenemos que descansar en el momento en que sea posible, tomar la medida del descanso para cuando el mar esté un poco más “corto” y no esforzarse tanto” sostuvo.

Las ventas en La Casa de la Carnada: “estamos contentos”

Carlos Ávila también es propietario de La Casa de la Carnada, junto a su esposa Mary, en el tradicional local de la avenida 15.

Consultado sobre las ventas para este concurso, dijo que “el nuestro es un negocio familiar, y siempre estamos contentos por la respuesta que nos brinda el pescador, estamos contentos, Franco utiliza muchas redes sociales, es más tecnológico y no tan chacarero como uno que es de la Noblex Carina”, dijo Avila.

“Mary es el alma máter del equipo, pasamos un montonazo de horas, abrimos a las seis y estaremos hasta las once de la noche, nuestro horario es desde las siete de la mañana hasta las diez y media de la noche”.

A pescar

Carlos Ávila irá a pescar, y eligió la zona de “la Virgencita”.

