Ávila: Felicitó a La Libertad Avanza por el concejal en disputa

8 septiembre, 2025

Hasta no conocer los resultados oficiales estaba en duda si el candidato de Nuevos Aires, Carlos Ávila, reunía la cantidad de votos suficientes para acceder a una banca en el Concejo Deliberante.

Finalmente se supo que no alcanzó al 11,11% necesario, por lo que La Libertad Avanza sumó un edil, obteniendo tres lugares en el HCD.

Por esta cuestión, Ávila se comunicó con el referente y armador de la fuerza libertaria, Alejandro Finocchio, felicitándolos por la elección, y la obtención del concejal en disputa.

