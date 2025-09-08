Ávila: Felicitó a La Libertad Avanza por el concejal en disputa
Hasta no conocer los resultados oficiales estaba en duda si el candidato de Nuevos Aires, Carlos Ávila, reunía la cantidad de votos suficientes para acceder a una banca en el Concejo Deliberante.
Finalmente se supo que no alcanzó al 11,11% necesario, por lo que La Libertad Avanza sumó un edil, obteniendo tres lugares en el HCD.
Por esta cuestión, Ávila se comunicó con el referente y armador de la fuerza libertaria, Alejandro Finocchio, felicitándolos por la elección, y la obtención del concejal en disputa.