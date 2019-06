Carlos Avila desmitió versiones que sería candidato a concejal de Cambiemos

El Delegado Director del Ente Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, Carlos Ávila, descartó ser candidato a concejal este año, y sostuvo: “No me bajo de un caballo y me subo a otro de esa manera”, respecto a una eventual candidatura por Cambiemos.

“No voy a estar en ninguna lista, yo voy a terminar mi mandato y seguramente después de dos años, será en 2021, si tengo ganas; por allá sea candidato a concejal por algún partido, como extrapartidario o como lo que sea, porque me parece que es muy importante tener las voces de los pueblos en el Concejo, y creo que mi experiencia al frente del Ente pueda aportar desde ese lugar”, dijo.

“No me bajo de un caballo y me subo a otro de esa manera, va contra mis principios”, concluyó.