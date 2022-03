Avila pide que los guardavidas brinden servicio hasta el 3 de abril

18 marzo, 2022 Leido: 82

El bloque de Juntos por el Cambio pide que se revea la decisión de continuar con el servicio de guardavidas en las playas del distrito hasta el 3 de abril. En este sentido, el concejal Carlos Avila consideró que “en ese momento habría que echar una mirada al clima y luego evaluar si es necesario que siga hasta Semana Santa, pero si se hace largo hasta ese momento, al menos que permanezca hasta el 3 de abril. Ya se aprobó por unanimidad además en dos sesiones, incluso ayer, sin embargo nos avisaron los propios guardavidas que desde el 14 de marzo ya no prestarían servicios. Esta es una de las cosas que el Municipio tendría que modificar: su visión del turismo”.

“Fue muy bueno noviembre, y en función de esto nuestro bloque pidió que comenzara el servicio; esto se aceptó, y se empezó a trabajar. Y si vemos que en diciembre, enero, febrero se mantiene una alta afluencia, se puede pensar que en marzo será igual. Y este es un servicio esencial: hay turistas, quizá no en la misma cantidad de enero y febrero, la colonia está abierta, y además están los vecinos de las localidades que se acercan los fines de semana, y no hay guardavidas”, sostuvo Avila.

El edil, residente y exdelegado en Claromecó, observó cuestiones que pueden mejorarse en torno al funcionamiento de motos de agua, “una herramienta fundamental que no siempre funcionó bien en el verano”.

La hormigonera

En otro orden de cosas, el concejal de Juntos se refirió a su proyecto de creación de una hormigonera municipal, que presentó en los últimos días y llegaría al recinto el 7 de abril. “He tomado datos comparativos de otros municipios y lo cierto es que muchos se están volcando a esto porque hay una gran diferencia de costos entre el hormigón comercial y el que puede elaborar la Municipalidad. Pensando en la comuna como un equipo, hay posibilidades incluso de abaratarlo más; es muy importante recalcar además que el hormigón será solo de uso municipal, no será comercializado. Y nos entusiasma el hecho de que esto podrá abaratar considerablemente el costo de obras de pavimento, de cordón cuneta, y permitirá que ese dinero se destine a viviendas sociales, salud y otras necesidades, además del ahorro que eso significa para los vecinos”.

En tanto, y con el objetivo de generar fuentes de trabajo, Avila también presentó un proyecto para la instalación de hornos de ladrillos en Copetonas y San Francisco de Bellocq. “Claromecó hace unas 250 a 230 obras anuales más las refacciones, y tener un horno tan cerca además reduce los fletes, por eso además puede ser una fuente de trabajo y un producto a un precio muy competitivo. Ya me reuní con Claudio Bonavita, el delegado, y prometió un acercamiento con alguna persona interesada. El Municipio podría colaborar, por un año o año y medio, con el llenado de los pisaderos, hasta que se ponga en marcha la rueda de elaboración y venta. No tengo dudas que va a funcionar muy bien también en Copetonas por la cercanía de Reta, donde el año pasado se hicieron 120 obras”.

