Avila publicó en las redes que “Está adentro”

10 septiembre, 2025 0

Anoche en publicaciones por las redes sociales se vio u flier de “nuevos aires”, con la foto de Carlos Avila que en el texto dice: “Nuevos Aires obtuvo un concejal en su primera elección”. Y a renglón corrido exprersan: superamos el 11 por ciento de los votos mínimos.

Estos datos se deben haber obtenido del escrutinio definitivo que se realiza por estas horas en La Plata.

Hasta ayer era incertidumbre. Ahora lo confirmaron.

De esta forma la elección legislativa de Tres Arroyos aporta 4 concejale3s para Fuerza Patria, 2 para La Libertad Avanza, 2 para el movimiento Vecinal y uno para Nuevos Aires en la figura de Carlos Avila.



Volver