Aviso amarillo por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso amarillo para un sector del distrito de Tres Arroyos y la zona, desde las 18:00 de este sábado hasta las 5:59 del domingo.
El área se verá afectada por tormentas aisladas de variada intensidad algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica fuerte y posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.
Se prevén precipitaciones que pueden alcanzar de 30 a 70 mm pudiendo ser superados puntualmente.
Recomendaciones:
1- Evitar salir.
2- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
3- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
4- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
5- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6- Si está al aire libre, busque refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.