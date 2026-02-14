Aviso amarillo por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso amarillo para un sector del distrito de Tres Arroyos y la zona, desde las 18:00 de este sábado hasta las 5:59 del domingo.

El área se verá afectada por tormentas aisladas de variada intensidad algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica fuerte y posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

Se prevén precipitaciones que pueden alcanzar de 30 a 70 mm pudiendo ser superados puntualmente.

Recomendaciones:

1- Evitar salir.

2- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

3- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

5- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si está al aire libre, busque refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

