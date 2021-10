Axel en La Andariega: “Tres Arroyos me encanta y siempre tendrá mi ayuda”

19 octubre, 2021

Finalizado el acto en la plaza San Martín, Axel Kicillof mantuvo un encuentro exclusivo con LU 24 a bordo de La Andariega. “Me encanta Tres Arroyos, tengo un amigo que es casi familia, Cuto Moreno, y siempre nos hace acordar de este lugar, que tiene pujanza propia, pero siempre estaremos ayudando con una escuela, con cloacas, no tengan duda. Y toda la actividad que hay, especialmente en el sector agropecuario e industrial, necesita obras que ayuden a sacar la producción, por eso lanzamos la Ruta del Cereal y hemos empezado a trabajar en eso”, anunció el gobernador.

Kicillof destacó el rol de los medios locales como la radio, y aseguró que “en la Provincia han estado postergados y perseguidos durante el gobierno anterior, y si bien la pandemia nos hizo tener que colaborar con todos los sectores, ahora van a tener acompañamiento privado con el repunte actual pero también los vamos a fortalecer desde el Gobierno provincial. A veces la Provincia se informa por los medios que hablan de Palermo y Once, pero nuestros problemas van más allá de la General Paz”.

Lo que viene

“No es que cuando termine la pandemia vamos a volver al punto de partida porque ese punto no era bueno. Veníamos de cuatro años muy difíciles, veníamos a reconstruir todo lo que se paró después de 4 años de Macri y Vidal. Por eso ahora estamos entusiasmados por hacer eso, por seguir con 44 obras en escuelas y más de 60 en total, un número que permitirá recuperar lo perdido y que es histórico, para algo parecido hay que remontarse como antecedentes a los gobiernos de Néstor y Cristina”, destacó el jefe del gobierno bonaerense respecto de la etapa que ya comenzó a desandar la gestión provincial ante la mejora de los indicadores sanitarios.

Es que para Kicillof, “Macri y Vidal lograron traernos un desastre económico sin pandemia. En todo el planeta el Fondo Monetario Internacional distribuyó 55.000 millones de dólares para distribuir por la pandemia en todo el mundo, y Macri solito se fugó 57.000 millones”.

En este punto, destacó el espíritu solidario y la conciencia de los bonaerenses. “En la vacunación también hubo un ejercicio de responsabilidad social porque los canales decían que era veneno, los dirigentes de la oposición incluso nos denunciaban, la gente demostró que no come vidrio. Me acuerdo cuando me vacuné, en el peor momento, me llamó un periodista diciéndome que era mentira que me había vacunado, porque no iba a ser capaz de ponerme ese veneno. Por eso lo bueno es que estamos dejando en el pasado esa época tan difícil”, consideró.

Finalmente, advirtió que “hay mucha energía puesta en recuperar lo perdido. Pero si gana la oposición, van a poner palos en la rueda, quizá vuelvan a tasas de interés impagables, a reducción salarial y tarifazos, porque son amigos de las empresas de energía. Por eso le pedimos a la sociedad que acompañe nuestras medidas de reactivación, créditos, ayudas para los sectores comercial, productivo. Estamos pensando en todos los sectores”.

