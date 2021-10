Axel Kicillof destacó la importancia social del “Procrear” y criticó a Cambiemos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó críticas a Cambiemos por su política de viviendas. y destacó el programa Procrear, aunque resaltó la dificultad que ello implica en la Argentina, en comparación con países de la región. El mandatario se expresó desde el Estadio “Diego Armando Maradona” de La Plata, donde hizo entrega de créditos Casa Propia línea Lotes con servicio y línea Construcción para vecinos junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi.

“El sector bancario privado argentino no suele habilitar sus recursos para el crédito hipotecario entonces en Argentina no ocurre lo que pasa en otros países de la región, que hay créditos. Con el procrear se hicieron 200.000 viviendas, con el nuevo programa casa propia vamos a apurar a superar los 200.000 créditos”, marcó el gobernador.

En ese plano, destacó que “es importantísimo” porque al recibir este capital y según su criterio se ponen a construir su casa y contratar trabajadores. “Es mano de obra local, y a la vez, cada uno de los elementos que componen la vivienda, de manera indirecta tienen trabajadores que lo hacen”, especificó.

“Es virtuoso cuando el Estado pone en marcha la rueda de la economía para generar trabajo e inversión en el privado. Además, con industria argentina, porque necesitan insumos locales, no hacen falta dólares”, sostuvo Kicillof.

Axel Kicillof criticó a Juntos por su política de viviendas

En el marco de la entrega de créditos a vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada, el gobernador recordó la política de viviendas de Cambiemos y no dejó pasar las críticas al respecto. “Hubo una aparición del procrear, y luego un gobierno que pensaba distinto. Peor, mucho peor, lo arruinaron”, fustigó Kicillof.

En ese plano, aseguró que durante años “cambiaron la fórmula de ajuste para que sea la de los créditos UVA” y “pusieron al procrear a funcionar con la lógica de la timba financiera”.

“Hoy el Procrear casa propia volvió a ser un instrumento para la gente y no para la especulación. Estamos contentos que esto pase en la provincia de Buenos Aires. Ahora a poner en marcha estos sueños de viviendas que son trabajo”, concluyó.

Tras recordar que el plan procrear de Anses fue puesto en marcha en el año 2002 cuando hacía falta reactivar la economía, Kicillof remarcó que “cuando hay crisis se le suele llamar incertidumbre” y hace que “las decisiones se vuelven complicadas”, lo que repercute en la generación de empleo privado.

“Lo que te saca de una crisis es la inversión, pero el sector privado duda, está sometido a las incertidumbres y le cuesta invertir. De la crisis se sale invirtiendo, pero se necesitan certezas. Por eso en casi todas las grandes crisis económicas que tuvo Argentina y el mundo, queda muy claro que para poner en marcha el motor económico hay un gran papel del Estado”, aseguró.

En ese plano, sostuvo que “potenciar el crédito hipotecario es exactamente lo que necesitamos, la salida de la crisis del coronavirus, la reactivación de la economía con la creación de miles de puestos de trabajo que empieza con esta inversión”.



