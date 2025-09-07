Axel Kicillof festejó en La Plata: “Fue una elección histórica y una victoria aplastante”

El gobernador bonaerense se mostró exultante y emocionado desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata luego de la victoria contundente del peronismo sobre La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires: “Fue una elección histórica y una victoria aplastante”, aseguró.

Axel Kicillof también destacó su estrategia de “desdoblar” las elecciones legislativas del calendario nacional y ponderó que los comicios fueron “transparentes” y de los “más limpios de la historia de la Provincia”. Además, destacó la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de quien dijo que fue “injustamente condenada y debería estar en el escenario” del búnker de Fuerza Patria.

Por último, le dedicó un mensaje al Presidente: “Van a tener que rectificar el rumbo. Las urnas le dijeron a Javier Milei que no se puede frenar la obra pública, no se le puede pegar a los jubilados. Las urnas le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad”.

