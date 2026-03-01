Axel Kicillof hablará ante la Legislatura iniciando las Sesiones ordinarias

Este lunes a las 18 el Gobernador Axel Kicillof dará inicio al período 154 de Sesiones Ordinarias, ceremonia que marca el inicio simbólico del año político, en un contexto complejo y desafiante.

El clima político que rodeará el discurso no será fácil, la provincia atraviesa una situación financiera difícil, seguramente habrá denuncias sobre el impacto que produce la política económica actual sobre las clases populares.

Se estima que no dejará pasar la oportunidad para reclamarle al gobierno nacional la deuda por recortes de programas y caídas de recaudación, la cual oscila en la mitad del presupuesto provincial.

Kicillof concentrará su mensaje en el plano nacional, con fuertes cuestionamientos al presidente Javier Milei, evitando referencias explícitas a la disputa interna.

