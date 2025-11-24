Axel Kicillof llega Necochea para inaugurar un Jardín de Infantes

24 noviembre, 2025 0

El Gobernador Bonaerense, Axel Kicillof, estará este martes en Necochea, ocasión en la que inaugurará el Jardín de Infantes N°919, ubicado detrás del Hospital “Municipal Dr. Emilio Ferreyra”.

De esta manera, Kicillof empezará con Necochea una gira por el Sudeste Bonaerense, que incluiría a Mar del Plata y otros municipios de la zona.

Se prevé que, en esta ocasión, cada visita del Gobernador sea breve, con una agenda apretada para cumplir con sus funciones oficiales.

Volver