Axel Kicillof visitará De La Garma este miércoles

6 abril, 2026 3

La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, invita a instituciones, establecimientos educativos, organizaciones y a la comunidad en general a participar de la visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que se realizará este miércoles a las 10:45 horas en la localidad de De La Garma.

La actividad tendrá lugar en la intersección de Av. España y 9 de Julio, donde se llevará adelante una jornada abierta para compartir junto a vecinos y vecinas un momento significativo para el distrito.

Desde el Municipio se destacó la importancia de este tipo de encuentros, que permiten fortalecer el trabajo conjunto con la Provincia y seguir impulsando acciones concretas que mejoren la calidad de vida de la comunidad.

Se invita a todos los sectores de la comunidad a acompañar esta jornada.

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