Ayelén Berti, sobre el inicio del Oficial: “Es algo que veníamos esperando desde hace mucho”

23 agosto, 2021 Leido: 94

El Nacional venció a Central por 2 a 0 en el comienzo del torneo Oficial de fútbol femenino y Ayelén Berti, capitana del Decano, dijo por LU 24 que el inicio de este certamen “es algo que veníamos esperando desde hace mucho”.

“Este año con El Nacional convocamos chicas y hoy somos 42. Empezamos hace un mes en el club”, explicó al tiempo que indicó que entrenan tres veces por semana.

Contó que “hace unos 10 años que empecé a jugar al fútbol, siempre me gustó. Yo iba al colegio, practicaba otros deportes y un dia vi un aviso que salió, me presenté y no dejé más”.

Consideró que al fútbol femenino “le falta mayor difusión y formación de las divisiones inferiores”, lo que se irá mejorando “dándole el lugar que corresponde en cada club”.

Ayelén expresó que “el prejuicio siempre existe. Hay cantidad de chicas que juegan desde hace muchos años y quizás antes no eran visualizadas o no tenían difusión. Siempre tuve el apoyo de mi familia, que me acompaña y está en la cancha, pero si he escuchado a chicas que en sus casas les decían que es un deporte de varón o que se pueden lastimar”.

Finalmente, consideró que el fútbol femenino “en algún momento va a llegar a tener la popularidad del masculino, pero es un proceso”.

Volver