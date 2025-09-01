Ayrton Sanguinetti: subcampeón provincial y pasaje al Nacional

1 septiembre, 2025 0

El atleta local Ayrton Sanguinetti logro el subcampeonato provincial U20 de pista en el Polideportivo de Mar del Plata en 3000 con obstáculos, peleando por el título hasta el final con nuevo récord personal de 10’10” (mejorando en 13″ su mejor tiempo y logrando la marca para el Campeonato Argentino de Rosario).

Su compañero Rodrigo Alanís, que es una categoría más chica, debutó de excelente forma en los 3000 con obstáculos, logrando el 4° puesto con gran tiempo de 10’27” (también hizo la marca para el Nacional U20).

El día anterior los dos participaron en los 1500 y también lograron sus récords personales. Sanguinetti fue 7° con tiempo de 4’14” y Rodrigo 9° con 4’15”.

Para Ayrton es la 4° medalla provincial que consigue en el año, ya que había sido oro en provincial de Cross, plata en provincial de Trail y Bronce en provincial U23 de pista.

El campeonato Nacional se disputará los días 20 y 21 de septiembre en Rosario.

Otro gran provincial para estos chicos que siempre dejan bien alto la bandera de Tres Arroyos y vienen ganando año tras año la carrera al reloj.

Volver